Dobel Bereits zum 40. Mal wird angezündet

Sogar ein "Jubiläumsbalkon" wurde in diesem Jahr an den Holzstoß angebaut. "Aber nur für das Waldteam", grinst Bauhofmitarbeiter Philipp Greul. Werner Schaible und Bagger-Karle Neuweiler mit Geräten und Fuhrpark sind ebenso wenig entbehrlich für den Aufbau wie in den Vorjahren.

Ungeachtet böigen Windes, von Gewitterschauern oder brennender Sonne, wurde am Samstagnachmittag das geräumige Festzelt aufgestellt. "Jeden weiteren Abend wird die Infrastruktur Stück für Stück ergänzt", erklärt Treiber, "von der Beleuchtung über Strom, Wasseranschluss bis zu den Bankgarnituren." Rund um den überdimensionalen Holzstoß wird es auch wieder Schwedenfeuer geben.

Feststart ist am Samstag, 15. Juli, um 18 Uhr. Ab 20.30 Uhr unterhalten "Radioman", sechs passionierte Musiker aus der Region Karlsruhe/Rastatt, im Festzelt mit Rock- und Popsongs. Gegen 22 Uhr wird die Sonnenblumen- und Gießkannen-Mottobar geöffnet – und als Höhepunkt der ganzen Veranstaltung das Höhenfeuer entzündet.

Konzert zum Frühschoppen

Der Sonntag, 16. Juli, gehört dann bereits zum 13. Mal den Vier- und Zweirädern: Ab 10 Uhr werden erste Teilnehmer des Unimog-, Traktoren- und Motorradtreffs erwartet. Parallel spielt um 11 Uhr der Musikverein im Festzelt zum Frühschoppenkonzert auf, ab 13 Uhr unterhält die Rentnerkapelle Gruibingen, um 14.30 Uhr zeigt die Kids-Dance Gruppe des TSV Dobel eine Showeinlage. Eine Prämierung der sehenswerten Fahrzeuge erfolgt in verschiedenen Kategorien.

An beiden Tagen ist für Essen und Getränke reichlich gesorgt.