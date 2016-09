Dobel Bauarbeiten stehen an

Ökumenisches Miteinander

Der letzte Gottesdienst in der "alten" Kirche wird am Sonntag, 2. Oktober, mit dem Erntedankfest gefeiert. Als Zeichen der Freigabe der Kirche für die Handwerker wird am Ende des Gottesdienstes das Altar-Kruzifix aus der Kirche herausgetragen und dann für die Bauzeit in die Friedhofskapelle gebracht. Die Kirchengemeinde stellt sich darauf ein, etwa für "ein gutes Jahr" ihre Gottesdienste dann nicht mehr in der eigenen Kirche feiern zu können. Die katholische Schwestergemeinde gewährt für alle Gottesdienste in dieser Zeit kirchliches Asyl.

Man freut sich über die mit großer Herzlichkeit angebotene Gastfreundschaft und sieht darin einen weiteren Beweis für das gute ökumenische Miteinander.