Dobel Bankräuber weiter auf der Flucht

Dafür befragten die Beamten die Anwohner in Dobel, vor allem der dunkle Kleinwagen, in dem der Mann geflüchtet sein soll, stehe im Zentrum des Interesses – ob dieser beispielsweise bereits zuvor schon in Dobel gesehen worden oder gar aufgefallen sei.

In Richtung Neusatzer Straße entkommen

Der Täter hatte am Montag gegen 12.30 Uhr die drei Bankangestellten mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert. Danach sperrte er die Mitarbeiter in die Toilette und flüchtete – laut Zeugenaussagen in Richtung Neusatzer Straße und Brunnenstraße.