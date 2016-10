Dobel Automaten kommen ans Stromnetz

Dobel. Er gab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu, dass die Versprechen der Firma Christian Dahringer, die solarbetriebenen Parkscheinautomaten der Firma WSA auch bei widrigen Wetterverhältnissen funktionstüchtig zu halten, vergangene Saison nicht erfüllt wurden.

Satzungsgemäß steht zum 1. Dezember wieder der Beginn der viermonatigen Gebührenpflicht an. Hauptamtsleiterin Sylvia Wacker stellte dem Gemeinderat daher eine modifizierte Lösung als Diskussionsgrundlage vor: Gebühreneinzug nur noch an den mit Stromversorgung versehenen Automatenstandorten Horntannhalde und Kurhaus sowie – durch Installation von ein oder zwei neuen strombetriebenen Automaten – an der Höhenstraße. Für Letzteres sei der Stromanschluss Bauwagen eine Möglichkeit.

Erwähnt wurde der Abbau aller übrigen Automaten wie Mannenbachheide/Jägerbrunnen und in Folge die Abänderung des Pachtvertrages mit der Forstverwaltung. Die Wartung soll künftig durch den Gemeindevollzugsbediensteten Patrick Kraft nach entsprechender Schulung durchgeführt werden, da eine Zusammenarbeit mit Dahringer nicht weiter gewünscht ist. Entgegen mehrfacher Aufforderung habe er bis heute nicht alle Automateneinnahmen abgeliefert. Die Gemeinde habe deswegen einen Anwalt konsultiert.