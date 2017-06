Baff und sprachlos: So zeigte sich Christoph Schaack, als er 2014 die mit Spannung erwartete Bürgermeisterwahl in Dobel souverän gewonnen hatte. Der bis dahin selbstständige Unternehmensberater und alleinerziehende Vater eines 15-jährigen Sohnes wird am Donnerstag ab 15 Uhr weniger perplex reagieren. Denn er hat ganz sicher schon des Öfteren eine Mahlzeit zubereiten müssen. Im Gartenschau-Kochstudio in Bad Herrenalb heißt es nämlich "Was Bürgermeister so anrichten!" Zusammen mit den Kollegen aus Bad Wildbad (Klaus Mack) und Bad Herrenalb (Norbert Mai) steht er mit dem Dobler Fernsehkoch Roy Kieferle am Herd. Dieser wird aufpassen, dass nichts anbrennt. Ob das auch Ina Schnell interessiert? Bestimmt. Schließlich hat sie mit ihrem Christoph tags darauf einen Standesamttermin. Und Liebe geht bekanntlich durch den Magen.