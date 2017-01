Dobel Ab 5 Uhr Streudienst und Resträumarbeiten angesagt

So waren nach dem Schneefall am Montagnachmittag drei der vier Kräfte statt im Urlaub mit Schneeräumen beschäftigt. Am Dienstagmorgen hieß es ab 5 Uhr Streudienst und Resträumarbeiten – da, wo wegen parkender Autos am Vortag nicht alles gesäubert werden konnte. Am Mittwoch ein ähnlicher Verlauf. Richtig hoch hergehen werde es erst aufs Wochenende hin, sagte Schaible voraus, falls der angekündigte Schnee komme.

Sowohl wärmende Getränke als auch Snacks

Auf den haben sich auch die Sportfreunde Dobel eingestellt, die in dieser Saison wieder den Lift am Wasserturm betreiben werden. Je nach Schneelage, gab Christoph Füge Auskunft, werde spätestens am morgigen Freitag, dem Dreikönigstag, möglicherweise schon am heutigen Donnerstag, außerdem am Samstag und Sonntag der Lift von 10 Uhr bis 16 Uhr in Betrieb genommen. Es sei alles vorbereitet. Parallel zum Liftbetrieb wird es wieder wärmende Getränke und Snacks für die Gäste an der Lifthütte geben.