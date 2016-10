Dietingen Zwei Frauen lenken die Geschicke

Dietingen-Gößlingen. "Was sein muss, muss sein": So heißt die Komödie, die das Theaterensemble "Bärschs kleine Bühne" am Samstag, 5. November, 20 Uhr, in Gößlingen in der "Krone" auf Einladung der Kunstbankinitiative Gößlingen aufführt. Im Mittelpunkt steht ein schlauer wie verschuldeter Bauer, der 100 000 Euro ergaunern will.