Siegfried Bihl, Klärwärter und Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Dietingen, hat sich zum Energiemanager kommunal an der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH in Karlsruhe weitergebildet. Der Lehrgang hatte folgende Schwerpunkte: Organisation des Energiemanagements in der Verwaltung, Aufbau eines Energiecontrollings, Optimierung des Anlagenbetriebs, Erstellung und Präsentation von Energieberichten sowie Nutzersensibilisierung und Energiebezugsverträge. Der Lehrgang vermittelte in 60 Schulungseinheiten Theorie und in 20 Schulungseinheiten Praxis das nötige Wissen, um ein kommunales Energiemanagement erfolgreich einführen zu können.