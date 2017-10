Dietingen-Rotenzimmern. Zum Kürbisgeisterschnitzen mit dem Albverein Rotenzimmern auf dem Käpfle kamen zahlreiche Kinder, um in und vor dem Schießstand allein oder gemeinsam mit ihren Eltern einen Kürbisgeist zu gestalten. Als es langsam dunkel wurde und die Kinder mit dem Schnitzen fertig waren, wurden die Lichter in den Kürbissen angezündet. So ging es dann zu einem kleinen Umzug hinab ins Dorf, wo die Instrumentalgruppe für die musikalische Gestaltung sorgte. Wieder auf dem Käpfle angekommen, gab es im Pavillon für alle Kinder eine rote Wurst und Kinderpunsch. Die Erwachsenen durften sich beim Glühwein bedienen. Während die Kinder draußen Gelegenheit zum Spielen und Toben hatten, unterhielten sich die Eltern. Am Ende dieses rundum gelungenen Abends traten die letzten Besucher zu späterer Stunde den Heimweg an.