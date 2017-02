Dietingen Wehmut und kräftiger Beifall

Waltraud Bihler zog in einer Büttenrede über das männliche Geschlecht her. Die Turnerfrauen, von der Landfrauenvereinsleitung immer wieder als ihre Nachfolger ins Spiel gebracht, begei­sterten die weiblichen Besucher bei ihrem Tanz sowohl mit ihrem Outfit (schmuckes Schneemannkostüm) wie auch mit der gelungen Choreographie.

Nicht mehr ganz so wild, aber dafür sehr akkurat, waren die Tanzschritte der Landfrauen zum Lied "Macho, Macho", wie immer von Rosa Flaig perfekt einstudiert. Sogar einen kleinen Hauch Erotik versprühten die adrett gekleideten Damen bei ihrem Gesangsauftritt ("Mir seand die Schnuckele").

Und dann hieß es Abschied zu nehmen. "Servus, Ade" ertönte es unter kräftigem Beifall. Der Vorsitzende der Narrenzunft, Michael Buschmann, dankte den Landfrauen für das große närrische Engagement, das die Gruppe 30 Jahre lang gezeigt habe, und überreichte allen auf der Bühne ein kleines Präsent.

Dankesworte richtete Rita Frommer an ihre Vorgängerin Notburga Hezel, an Rosa Flaig sowie an alle mitwirkenden Landfrauen in den vergangenen 30 Jahren. Dazu zählte Toni Scheffold, die es sich nicht nehmen ließ, den Dank in gereimten Versen zurückzugeben. Für die Musik zwischen den Programmpunkten sorgte "Guschte", an diesem Mittag im Saal der Hahn im Korb.