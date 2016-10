Dietingen Weg wie die sprichwörtlich warmen Semmel

Verschiedene Getränke wurden den Gästen ebenfalls angeboten, die gerne einen Spaziergang oder eine Radtour mit dem Backhäuslefest verbanden. Praktisch alle aufgestellten Biergarnituren im Freien waren innerhalb kurzer Zeit nach dem Beginn des Festes komplett belegt, die Helfer mussten noch zusätzliche aufstellen, während in der Backstube der Backbetrieb laufend weiterging.

Für die kleinen Gäste war eine Spielstraße zur Unterhaltung aufgebaut. Um den Brunnen wurde in althergebrachter Manier Obst in einer entsprechenden Mühle in mühsamer und schweißtreibender Handarbeit zermahlen und dann zu Saft gepresst, der auch gleich zu kosten war. Der Erlös soll dem geplanten weiteren Ausbau des Nebenraums des Backhäusles zu einem Bürgertreff eventuell mit Café-Charakter zugute kommen.