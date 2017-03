Dietingen Was blüht denn da ?

Die junge Mutter lebt mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter seit einem Jahr in Gößlingen. Nun bot sie eine Kräuterwanderung an, und trotz des widrigen Wetters tauschten mehr als zehn Interessierte die warmen Pantoffeln gegen feste Schuhe und kamen am frühen Nachmittag zur Schwarzenbachhalle.

Dort begann eine gut zweistündige Tour auf dem Planweg in Richtung Irslingen. An anderen Tagen wäre man an manchem Pflänzle achtlos vorüber gegangen, nicht so, wenn die gelernte Gärtnerin Staffler (Ausbildung in einem Kräuterbetrieb) dabei ist. Sie wollte ihren Zuhörern aufzeigen, was alles jetzt im Vorfrühling so blüht und vor allem, was sich damit machen lässt.

So zupfte sie nach wenigen Metern Wegstrecke einen kleinen Büschel heraus und hielt ihn den Mitwanderern unter die Nase. "Ist das Schnittlauch?" Volltreffer. Mit anderen Gewächsen, auf die die Expertin hinwies, hatte die Runde schon eher ihre Probleme bei der Bestimmung.