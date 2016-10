Eine Öchsletour nach Breitenholz unternahm der Rotenzimmerner Albverein mit Wanderführer Klaus Vogt. Vom Parkplatz aus machten sich neun Wanderer bei herrlichem Herbstwetter auf den Weg. Am Schönbuchtrauf mit zuerst noch vernebelter Sicht auf die Albkette ging es zur königlichen Jagdhütte. Unterwegs erläuterte der Wanderführer verschiedene geschichtliche Aspekte zu an bestimmen Anlässen gepflanzten Bäumen wie Königseiche oder Kaiserlinde. Auch Erklärungen zu früherer Viehwirtschaft und der Bejagung im Schönbuch durften nicht fehlen. Nach der Mittagsrast an der königlichen Jagdhütte ging es durch den Schönbuch Richtung Pfaffenberg. Wiederum konnte der wunderschöne Ausblick auf die Albkette genossen werden, und die Wanderer sahen sogar den Rottweiler Testturm. Durch einen Hohlweg ging es hinunter nach Entringen und am Käsbach entlang zurück nach Breitenholz. Bei der Abschlusseinkehr im dortigen "Ochsen" wurde bei einem Glas Breitenholzer Rotwein die 16 Kilometer lange Wanderung beendet. Foto: Maier