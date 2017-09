Dietingen Vorgabe: mit Kerbe und ohne Loch

Dietingen-Irslingen (ans). Die 370 alten Stühle luden 42 Jahre lang zum Feiern und Musizieren in die Turn- und Festhalle ein. Nun wäre es an der Zeit, dass sie komfortableren, neuen Stühlen weichen, sagte Ortsvorsteher Klaus Häsler. Die große Auswahl, die Jürgen Schlumberger von der Firma Kaiser Sitzmöbel in der Halle vorstellte, erleichterte den Räten die Entscheidung.

Vor allem die aufrechte Sitzhaltung müsse das neue Möbel bewirken, so die Meinung. Als funktional erachteten die Ratsmitglieder darüber hin­aus eine Vorrichtung für das Verketten der Stühle und eine Taschenkerbe in der Lehne. Auf ein Griffloch hingegen könne verzichtet werden.

Mit diesen Vorgaben werden nun 430 Stühle und 65 neue Tische in die öffentliche Ausschreibung gehen. Die Chance, dass der Gemeinderat dem Haushaltsposten für das kommende Jahr zustimmt, scheint nicht schlecht. Der Bedarf war schon für dieses Jahr im Haushalt angemeldet worden, und Bürgermei­ster Frank Scholz dankte während der Sitzung im Irslinger Rathaus, dass der Posten um ein Jahr geschoben werden konnte.