Dietingen Vorfreude auf den Wiesensalbei

Hintergrund war ein in der Sitzung von Oktober 2016 gefallener Beschluss und Auftrag an Ortsvorsteher Frank Weißhaupt, sich um eine langfristige und vor allem landschafts- und naturerhaltenden Pflege der im dortigen Bereich ausgewiesenen Schutzgebiete zu bemühen und einen entsprechenden Pachtvertrag abzuschließen.

Immerhin droht auf der sehr großen und für Rotenzimmerns Ortsbild prägenden Fläche im Gewann Bettenhalde die Verbuschung durch Schlehen und anderes Gehölz, so dass ohne fachgerechte Beweidung in kurzer Zeit keine offenen Wiesen mehr vorhanden wären.

Der Ortsvorsteher berichtete, dass er in Christina Romer eine wichtige Ansprechpartnerin gefunden habe. Sie habe ihm durch Beratung und Organisation sehr schnell geholfen, das vorgegebene Ziel zu erreichen. Bereits im Januar fand das erste Vorortgespräch und eine Flächenbesichtigung mit Vertretern von Landratsamt, LEV, Forst und dem zukünftigen Pächter statt. Der Pächter, ein professioneller Schäfer mit gemischten Herden aus Ziegen, Schafen und manchmal auch Esel hat bereits Flächen in Gößlingen in einen offenen und gepflegten Zustand versetzt.