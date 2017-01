Dietingen Von Windrichtungen und Grenzwerten

Hoffnung setzt die Verwaltung außerdem auf das künftige Schuppenbaugebiet Brühl, dem mit seinen Bauwerken als Lärmverminderer eine neue Bedeutung zukommen könnte. Frank Scholz machte deutlich, dass je nach Windrichtung die Lärmbelästigung für weit mehr Bürger als unerträglich wahrgenommen werden könnte. Wie etwa Alexander Ettwein, der vor die Haustür tritt mit dem Eindruck, direkt an der Autobahn zu wohnen.

Ein Maßnahmenkatalog könne sich jedoch nur an der Lärmkarte ausrichten. Derzeit befinde sich die Gemeinde in der Vorberatung. Ein Lärmaktionsplan soll ausgearbeitet und in einer späteren Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.