Dietingen Von Undank gegenüber den Vorfahren gesprochen

In den vergangenen Jahren wurde es in seiner Nutzung erweitert. Jugendgruppen fanden Platz, ebenso die evangelische Kirchengemeinde, es wurden Feste gefeiert und Versammlungen einberufen. Gründe genug, um das Pfarrhaus nicht allein als kirchliches Objekt zu betrachten, so Hils. "Es ist für alle da, auch für Besucher aus nah und fern."

Der Wert könne auch anhand der Gebäudeversicherung bemessen werden, die bei 730 000 Euro liege. Er stelle daher einen Antrag zur Befragung der Kirchengemeindemitglieder.

Verkaufswert 250 000 Euro

Der tatsächliche Wert stehe in keinem Verhältnis zur Gebäudeversicherungssumme, sagte Pfarrer Albrecht Zepf. Eine Gutachterschätzung habe den Verkaufswert auf etwa 250 000 Euro beziffert. Darüber hinaus müsste aus Brandschutzgründen und Sanierungsbedarf 207 000 Euro in naher Zukunft in die Hand genommen werden. Einer Gemeindebefragung werde nicht entsprochen. Die gewählten Vertreter im Kirchengemeinderat hätten eine Entscheidung getroffen.