Dietingen Vogelfutter geht weg wie warme Semmeln

Eine weitere Futterausgabe erfolgt am Samstag, 20. Januar, von 13 bis 14 Uhr bei Josef Scheible, Heubergstraße 10. Bestellt seien 120 Säcke mit je 11.5 Kilogramm. Die Verteilung erfolge nach dem Windhundprinzip. Wer zuerst komme, habe die besten Chancen.

Siegfried Harr zeigt am Mittwoch, 10. Januar, 19 Uhr, in der Zehntscheuer Fotos von Schmetterlingen und Insekten, informiert über den Vogelschwund und das Insektensterben. Er richtet sich an Gartenfreunde, Landwirte und Gemeinde und zeigt in Wort und Bild, was jeder selber tun könne.