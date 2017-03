Dietingen Vier zu vier bei der geheimen Wahl

Dietingen (ans). Nachdem die Wahl vom Dietinger Gemeinderat unlängst vertagt wurde, wollte Bürgermeister Frank Scholz die Empfehlung aus dem Ortschaftsrat Dietingen nachreichen. Allein zur Wahl stand der Vertreter für Gößlingen. Wie bereits berichtet, vertritt Scholz von Amts wegen den Ortsteil Dietingen. Böhringen soll weiter von Detlef Langrock und Irslingen von Sybille Kammerer vertreten werden, jeweils mit Stellvertretern.

Noch sitzen im Zweckverband aber auch Klemens Schmid und Ferdinand von Bissingen. Mithin insgesamt fünf Vertreter aus Dietingen, obwohl nur vier Plätze reserviert seien. Doch wer soll nun weichen? Sowohl Schmid als auch von Bissingen bekundeten ihr Interesse. Schmid deutlich in besagter Gemeinderatssitzung ("Ich beanspruche den Platz") und von Bissingen in der Ortschaftsratssitzung. Er habe alle Termine in der Verbandsversammlung wahrgenommen, während Schmid nur in der letzten anwesend gewesen sei.

Die Meinung der Verwaltung ist eindeutig. Schmid wurde vorgeschlagen und von Bissingen wurde in der Gemeinderatssitzung nicht einmal ein Platz auf den Wahlzetteln eingeräumt. Die Stimmung im Dietinger Ortschaftsrat ist dagegen geteilt.