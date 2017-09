Dietingen Vier Musikvereine spielen im Wechsel auf

Am Nachmittag sorgt der Kindergarten Dietingen sowie der Chor Via Voce mit bekannten Liedern zum Mitsingen für Unterhaltung, bevor die Dietinger Musiker selbst den Ausklang musikalisch gestalten.

Neu ist in diesem Jahr ein kleiner "Heimatmarkt" mit ausgewählten Ausstellern aus der Region im Foyer der Festhalle. "Wir freuen uns auf Jung und Alt, Gäste aus nah und fern, hier bei uns in Dietingen", so Vorsitzender Walter Hils.

Weitere Informationen: www.mv-dietingen.de oder auf Facebook