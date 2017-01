Dietingen-Irslingen. Der Ortschaftsrat Irslingen hat am Montag, 23. Januar, 20 Uhr, seine erste Sitzung im Jahr 2017. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte, die mit einigen Ergänzungen und Fragen verbunden sind: Bürgerfragen, geplante Reithalle auf Maria Hochheim (Stand der Genehmigung für die Fläche), geplante Furt durch den Schwarzenbach (seit 2012 in der Planung, Ortsbegehung zusammen mit dem Ortschaftsrat Böhringen: Stand der Genehmigung), geplante Flachwasserzone durch den Anglerverein (Stand der Dinge), Schuppenbaugebiet (Sind die Pachtverträge gültig? Wann können die Flächen bebaut werden?), Biberschutzgebiet (Ist eine Erweiterung der Fläche ohne Nutzung für den Biber entlang des Schwarzenbachs erforderlich?), Friedhof (Einfachtiefe Gräber am unteren Eingang, die mit Platten umrandet sind, wurden durch Setzungen zu einer Gefahrenquelle. Wer ist zuständig für die Behebung?) und Bekanntgaben.