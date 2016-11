Dietingen Viele Fettnäpfchen

Die Fettnäpfchen des Alltags stehen bereit. Ob Gschwätz, ob Gsang – Vater und Tochter präsentieren ein Programm, in dem sich mancher wiederfindet, und sollte dabei auch nur ein Auge trocken bleiben – "no ka ma jo ällaweil no heula". Der Winterlinger ist schließlich nicht nur im schwäbischen Dialekt beheimatet, sondern er fuhr auch einige Jahre zur See.

Weitere Informationen: Karten gibt es zum Preis von 10 Euro bei Karin Maier, Telefon 07428/25 82, oder bei Bernhard Müller per E-Mail: b.mueller.rotenzimmern@ gmail.com zu bestellen.