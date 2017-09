Dietingen Verkehrsschau folgt demnächst

Danach wären Leitbalken als Fahrbahntrennung beim Ortsausgang Richtung Böhringen aus rechtlichen Gründen nicht zulässig. Eine Radwegemarkierung entlang der Fahrbahn könne hingegen zu einer optischen Fahrbahnverengung beitragen, reagierte das Amt. Vorab müsse im Gremium aber beraten werden, so Scholz, ob eine Fahrbahnverengung gewünscht sei und Planungen beauftragt werden sollen.

Für die Untersuchung der weiteren Vorschläge aus der Bürgerschaft und dem Gremium beraumte das Landratsamt eine Verkehrsschau für Mitte Oktober an. Dabei werde eine Markierung "50" auf der Fahrbahn am Ortseingang geprüft. Ebenso, ob die Vor­aussetzungen für eine Mittelinsel mit Fahrbahnverschwenkung gegeben seien, so Scholz. Etwa, ob der bestehende Radweg verlegt werden könne und der notwendige Grunderwerb möglich sei.

Von der Mittelinsel und Fahrbahnverschwenkung verspricht sich Scholz eine geringere Fahrgeschwindigkeit durch den Ort. Da dies das Ziel sei, würden einem festinstallierten Blitzer derzeit nur geringe Erfolgsaussichten eingeräumt. Nach der Verkehrsschau mit den Behörden würden weitere Beratungen folgen.