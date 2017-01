Dietingen Verein verzichtet auf Fördergelder

Mitte Oktober 2016 dann das erste freiwillige Lebenszeichen. Für die Prüfung müssten weitere Unterlagen eingereicht werden, so das nüchterne Ergebnis. Unter anderem sollten Angebote ausführender Firmen vorgelegt und ein Bauantrag für die Terrassentür gestellt werden. Teilweise kleinlich habe das RP dabei auf jedes Detail bestanden, erläuterte Häsler den Bürokratiewust, den der Verein auf sich zukommen sah.

Seit dem Bauantrag waren zu diesem Zeitpunkt eineinhalb Jahre vergangen. Für die Erfüllung der zusätzlich geforderten Aufgaben würde ein weiteres Jahr ins Land ziehen, waren sich die Mitglieder einig. Dem schoben sie nun einen Riegel vor. Lieber werde auf das Fördergeld verzichtet, als die wartenden ehrenamtlichen Helfer weiter zu zermürben.

Dietingens Bürgermeister Frank Scholz habe für diese Entscheidung nicht nur sein Verständnis geäußert, sondern sich in seiner Meinung bestätigt gesehen: Die Mittel seien da, könnten aber nicht fließen, weil die Hürden viel zu hoch seien. Der Umbau werde jetzt in Eigenregie durchgeführt, so Häsler. Mit der Fertigstellung sei dann Mitte des Jahres zu rechnen.