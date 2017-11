Dietingen. Nachdem ein Lkw am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße von Rottweil Richtung Dietingen von einem entgegenkommenden Auto gestreift und beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. In einer Linkskurve auf Höhe einer Kuppe kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde ein Kunststoffteil an dem Lkw beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Oberndorf bittet um Hinweise, Telefon 07423/8 10 10.