Dietingen Umbau des Zunftraums als nächste größere Aufgabe

Die neue Doppelspitze der Narrenzunft zeigte sich mit dem abgelaufenen Vereinsjahr insgesamt sehr zufrieden. Aller Anfang sei schwer, wenn ein junges Team erstmals am Ruder agiere und durch das Ausscheiden mehrerer langjähriger Elferräte auf einen Schlag viel Erfahrung im Gremium verloren gegangen sei. So umschrieben die beiden neuen Vorsitzenden der Böhringer Narren, Tobias Weißer und Marian Bühl, beide noch nicht lange im Gremium und dann gleich an die Spitze gewählt, die im November 2016 angetroffene Situation.

Dennoch bekräftigten beide bei der Mitgliederversammlung im Sportheim: "Es war ein schönes, aber auch ein anstrengendes Jahr, nicht nur an der Fasnet." Ihre Erkenntnis nach den ersten zwölf Monaten: Das Amt sei doch mit mehr Arbeit verbunden, als man denke. Deshalb gelte ihr Respekt den bisherigen Vorgängern an der Vereinsspitze. Die Aufgaben würden zwangsweise nun mehr auf das ganze Team verteilt, das habe bisher gut funktioniert. Dafür gab es Dankesworte an die Adresse der Elferräte.

Ein besonderes Lob zollte das neue Führungsteam Schriftführerin Natalie Supper, die neben ihrer originären Tätigkeit zusätzlich noch viele Aufgaben mit übernommen habe. Auch Kassiererin Evelyn Huonker ("Sie musste die Kasse wieder auf Vordermann bringen") wurde in den besonderen Dank mit einbezogen.