Dietingen Trekkingtour durchNepals wilden Westen

Frank Widmaier zeigt Bilder über das Upper (oberes) Dolpo, eine der einsamsten und am schwierigsten zu erreichenden Gegenden Nepals. In dieser Gegend leben heute viele Tibeter und ihre Nachkommen, die wegen der chinesischen Invasion im Jahr 1950 nach Nepal geflohen sind. Das obere Dolpo ist somit einer der wenigen Orte, wo die tibetische Kultur und der Buddhismus noch frei und in ihrer reinen Form ausgelebt werden können. So entstand eine reiche buddhistische Kultur in einer wilden und menschenfeindlichen Landschaft.

Die faszinierende Welt des westlichen Himalaja zieht Besucher in ihren Bann. Der Eintritt ist frei, alle Spenden gehen an den Verein Spenden für Nepal und somit direkt an ausgesuchte Projekte in Nepal.

Der Verein "Spenden für Nepal" wird an diesem Abend mit einem Infostand vertreten sein. Die Bewirtung übernimmt der Förderverein des Musikvereines Harmonie Böhringen. Der Erlös daraus fließt in die Jugendausbildung.