Dietingen Teufel will sich für Rückhaltebecken einsetzen

Die Böhringer wehren sich gegen den auf einer Länge von 400 Metern vorgesehenen Linienschutz, was bedeuten würde, dass beidseits der Schlichem Betonmauern in einer Höhe von bis zu 150 Zentimetern errichtet werden würden.

Dazu kämen bei extrem starken Regenfällen und dem entsprechenden Hochwasser (drei der Größe HQ10 waren in den vergangenen zehn Jahren zu bewältigen, eines in der Qualität HQ100 im Jahre 1975) unabschätzbare Folgen auf die Bewohner, auf den Ort, auf die biologischen Gegebenheiten zu. Wohin mit dem Oberflächenwasser, das sich hinter den Mauern sammelt?, lautete eine Frage. Es müsste aufwendig mit Pumpen zurück in die Schlichem befördert werden.

Die Bürgerinitiative wehrt sich und favorisiert als die bessere Alternative ein Rückhaltebecken oberhalb von Rotenzimmern. In einer Entfernung von etwa 3,5 Kilometern von der Ortsmitte von Böhringen. So die Erläuterungen des aktuellen Stands der Sachlage von Seiten der Bürgerinitiative, für die Edgar Kramer und Günther Grossmann zusammen mit Ortsvorsteher Detlef Langrock und dem Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Schneider dem christdemokratischen Landtagsabgeordneten und dem CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Achim Belser aufzeigten.