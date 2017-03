Dietingen Streicheleinheiten in der Rauschzeit

Ein spannender Moment war, als die Besucher auf Tuchfühlung mit dem neuen Keiler, Charlie, gingen: genüsslich und zutraulich holte er sich seine Streicheleinheiten. Da waren ein paar Maiskörner als Leckerle gerade recht, denn Charlie hat eine anstrengende Zeit hinter sich: Musste er doch für Nachwuchs sorgen.

In dieser Rauschzeit produziert der Keiler schaumartigen Speichel, mit dem der seine Damen beeindrucken will und auch das Revier markiert. Dies wiederum irritierte manch aufmerksamen Besucher, der hier eine Tollwuterkrankung vermutete.

Nach der rund zweistündigen Führung kamen die Gäste zu der Überzeugung, dass dieses Gehege und der integrierte Waldlehrpfad ein schöner Anziehungspunkt für Naturinteressierte sei. Denn nicht nur die Wildschweine seien einen Besuch wert, sondern auch die sorgfältig angebrachten Tafeln über die dort lebenden Tiere und Pflanzen. Sogar ein großes Bienenhotel war zu bestaunen. Kurzum: ideal, um Kindern von Schulklassen oder Kindergärten die Natur näherzubringen.

Die Tatsache, Adresse und Telefonnummer des Verantwortlichen an der Grillhütte zu finden, gibt jedem die Gelegenheit, sich bei Sorgen oder Anregungen direkt an ihn zu wenden. Es wäre wünschenswert, meint der Tierschutzverein in einer Mitteilung weiter, wenn dieses Ensemble so weiter bestehen könne. Dass es eine Attraktion darstelle, zeige das Gästebuch von Fachmann Seimel: Ob von Friedrichshafen oder Sachsen bis hin zu den USA – alle freuten sich über diesen schönen Fleck Natur.