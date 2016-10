Dietingen St. Martin: Nachmittag mit Informationen

Dietingen-Irslingen. Alle, die sich mit der Kirchengemeinde verbunden fühlen, werden an diesem Nachmittag mit Kaffee und Kuchen im Mehrzweckraum in Irslingen die Gelegenheit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, Wünsche und Anliegen auszutauschen und mit den ehrenamtlichen Vertretern der Kirchengemeinde St. Martin Irslingen über die Zukunft der Kirche am Ort zu sprechen.

Zu Beginn wird das Gremium einen Überblick geben, was in der zurückliegenden Zeit geschehen ist und welche Aufgaben in den nächsten Monaten erwartet werden. Die Projekte sind mannigfaltig und in der kleinen Besetzung meistens nicht zu stemmen. Erfreulicherweise gibt es immer wieder Menschen, die sich bereit erklären zu helfen. Unterstützer und Helfer sind ein großer Gewinn für eine lebendige Kirchengemeinde. Darauf möchte der Kirchengemeinderat ebenfalls eingehen.

Die Ministranten bewirten und freuen sich über eine kleine Spende für die Gestaltung des Jugendraums. Die Kinder des Kindergartens St. Martin werden mit den Erzieherinnen den Nachmittag ebenfalls mitgestalten. Der Kirchengemeinderat mit Gemeindereferentin Schwester Ursula Miller und Administrator Pfarrer Albrecht Zepf freuen sich auf rege Gespräche und einen interessanten Austausch.