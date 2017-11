Dietingen Silberpfeile in ihren roten Leibchen

Dietingen-Irslingen. Hauptgesprächsstoff und Höhepunkt des Jahres war die Teilnahme am Bodensee-Radmarathon. Die Irslinger, die in Tägerwilen in der Schweiz starteten, stellten dabei mit 24 Teilnehmern hinter der Feuerwehr Leverkusen (32 Aktive) die zweitstärkste Gruppe. Sie meisterten, aufgeteilt nach Leistungsstärke, die 150-Kilometer- und die 80-Kilometer-Route und erfreuten sich an Schönheiten der an Schönheiten reichen Landschaft. Ein Projekt, das 2018 gleichfalls vorgemerkt ist.

Eine ebenso an Schönheiten reiche Landschaft, nämlich die Heimat, erkunden die Freizeitsportler mittlerweile im vierten Jahr. Zu Beginn waren German Kammerer und Reiner Würtenberger noch solo, als jeder für sich auf zwei Rädern unterwegs war. Warum nicht zusammenfahren? Dies sei allemal besser als alleine, sagten sie sich und machten den Start einer Freizeitgruppe publik ("Der SVI bewegt viele Menschen").

Weitere Radfahrer kamen schnell hinzu. Stetig wurden es mehr. Derzeit pendelt sich die Zahl zwischen 24 und 37 ein. Im Alter von etwa 30 bis 67. Dieses Jahr hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Radler in drei Leistungsklassen einzuteilen, damit jeder an den Freitagabenden, an denen gefahren wird, seinen Rhythmus finden und für seine Gesundheit etwas Gutes tun kann. Dank Smartphone und GPS-Tracking zeichnet jeder seine Route auf und ermöglicht somit den beiden Leitern, eine umfangreiche Statistik aufzustellen. So kamen bei der Gruppe eins, den "Silberpfeilen", 1287 Kilometer in den 29 Ausfahrten zusammen, die Gruppe zwei sammelte 869 Kilometer und die Gruppe drei 524.