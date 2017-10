Dietingen Sie wollen das Dorfleben bereichern

Dietingen-Böhringen. Martina Stier, Sandra Dresel, Simone Merz, Michaela Hotz und Yvonne Karle – jede von ihnen bringt viele Ideen mit, die das Dorfleben mit verschiedenen Veranstaltungen rund um das Jahr begleiten und bereichern sollen.

Geplant sind Aktionen für Jung und Alt, unter anderem Vorträge zu verschiedenen Themen, Erwachsenenbildung in Anbindung an die Katholische Erwachsenenbildung Rottweil (KEB), Projekte in der Natur, gesellige Stunden in der Dorfgemeinschaft und vieles mehr – man darf gespannt sein.

Süßem auf der Spur