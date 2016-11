Dietingen. Die Seelsorgeeinheit Dietingen feiert morgen, Sonntag, 20. November, 18 Uhr, in der Kirche St. Nikolaus ihren traditionellen Jugendgottesdienst. "Einfach mal Ja!" – so lautet das Motto des Jugendsonntags. Zum Thema führen folgende Ausführungen hin: Im Alltag seien die Menschen gezwungen, flexibel zu bleiben. Entscheiden sei keine attraktive Option mehr. Man halte sich alle Türen und Fluchtwege offen. Das heiße dann oft: Jein sagen. Vielleicht. Eventuell. Mal schauen. Trotzdem und deswegen haben sie Sehnsucht nach etwas Festem, etwas Sicherem, nach etwas, was Halt und Geborgenheit gebe. Etwas, was auf immer und ewig halte. Sehnsucht nach einem Ja im Leben. Jugendliche und Erwachsene sind deshalb eingeladen dieses Ja im Jugendgottesdienst zu spüren und zu erleben. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Band Echtzeit aus Böhringen, anschließend ist Bewirtung auf dem Kirchplatz mit "Crêpes, Punsch & more".