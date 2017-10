Dietingen-Gößlingen. Der Radfahrerverein Wanderlust Gößlingen veranstaltet heute, Samstag, 21. Oktober, 16.30 Uhr, seine "Radlerschlachtplatte". Wie im vergangenen Jahr findet diese Veranstaltung in der Schwarzenbachhalle am Ortseingang statt. Parkplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden.