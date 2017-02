Dietingen Robert und Carmen reißen dicke Mauern ein

Die größten Missgeschicke und lustigsten Begebenheiten der vergangenen Monate förderte das bewährte Dorfklatsch-Duo, Rainer Würtenberger und Roman Bihler, gut aufbereitet zu Tage, was für großes Gelächter sorgte. Selbst die Betroffenen konnten kräftig mitlachen.

Einen bunten Mix aus Comedy und Cabaret unter Einsatz digitaler Techniken servierten in verschiedenen Einzelauftritten die "Männer über 40" (Gruppe um Gunther Frommer, Thomas Hermann und German Kammerer), wofür es reichlich Beifall gab. Beinruckend: Die Interpretation eines Marschklassikers durch drei Irslinger Kleingärtner. Auch Zusammenhänge zwischen der großen Weltpolitik (Trumps Mauer zu Mexiko) und kommunalen Ereignissen (vorgesehene Mauer um die Schlichem) wurden gesehen. Thomas Hermann folgerte: Die Mauer links und rechts des Ufers schütze die Schlichem vor den Böhringern und sei somit eine intelligente Lösung.

Auch die Fasnacht-Abteilung der Feuerwehr sorgte für einen Brüller. Ja, es gibt in der Tat doch viele Geplagte, die auf einer fremden Toilette einfach ihr "großes Geschäft" nicht verrichten können. Die besten Filme aller Zeiten präsentierten Jogi (Johannes Stöhr) und die SVI-Kicker in einem originellen Zusammenschnitt auf der großen Leinwand. Auf Platz eins "Der Untergang der Titanic". Statt des großen Kreuzfahrschiffs im Atlantik versank ein Schlauchboot kurz vor Epfendorf, anstatt Leonardo di Capriccio tauchte Titus Schneider in den kalten Fluten des Neckars – die Dreharbeiten fanden im Herbst statt – richtig unter.

Beim Finale ergoss sich ein großer Schlussapplaus über sämtliche Akteure. Und nebenbei: Die neu angeschaffte, mobile Bühne für die Waidbachhalle (sie stehe laut Dietinger Rathaus eigentlich der ganze Gemeinde zur Verfügung, hieß es) bestand ihre Feuertaufe, was mit Freude registriert wurde. Den Schultes, dessen Namen auch in dem einen oder anderen Stück auftauchte, müsste es freuen.

Für stimmungsvolle Musik sorgten die Irslinger Blasmusiker (Einmarsch) und die Kapelle "Flirts".