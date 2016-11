Dietingen Querungshilfe 2017 immer noch möglich

Geringe Zuführungsrate

Dennoch muss der Verwaltungshaushalt die Gesamtinvestitionssumme von 2,4 Millionen Euro, die im Mittelwert höher liegt als in den vergangenen Jahren, erst einmal meistern. Und das schaffe er nicht aus eigener Kraft, so Kämmerer Christian Kiesel. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt, also die Summe die der Verwaltungshaushalt für anfallende Investitionen erwirtschaften soll, liege bei mageren 200 000 Euro. Und die sei schon beschönigt, um eine negative Zuführungsrate zu verhindern.

Hildegard Flaigs Rotstift

Mithin, so Kiesel weiter, wären die Gemeindefinanzen in "hohem Maße fremdbestimmt", beziehen sich also unter anderem auf die Hoffnung, dass gute Gewerbesteuereinnahmen wie in den vergangenen Jahren den Haushalt im kommenden Jahr retten. Darüber hinaus rechnet Kiesel mit Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, dem Kirchenanteil für den Kindergarten, zwei "Leader"-Projekt-Zuschüssen, Denkmalfördermittel zur Re­staurierung der Friedhofsmauer, einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von etwa 1,1 Millionen Euro und einer Kreditaufnahme von 500 000 Euro. Summa summarum könne somit die Deckungssumme für die Investitionen erreicht werden.

Für Gemeinderätin Hildegard Flaig sollte aber der Rotstift im Verwaltungshaushalt angesetzt werden. Viele kleinere Posten hätten sich im Vergleich zum vergangenen Jahr erhöht. Andere hingegen könnten eine Sanierung vertragen wie die Stromkosten der Straßenbeleuchtung.

Auch Gemeinderat Ferdinand von Bissingen richtete einige kritischen Rückfragen an den Bürgermeister, war aber bereit, die Querungshilfe, für die die Verwaltung etwa 90 000 Euro einrechnet, schon im kommenden Jahr mit in den Plan zu nehmen. Die Sicherheit für das Neubaugebiet Dietingen-Mitte, insbesondere mit Blick auf den Schulweg der Kinder, war den anderen Räten ebenso ein Anliegen. Die Querungshilfe wird daher für das Jahr 2017 ins Auge gefasst, allerdings unter dem Vorbehalt der Machbarkeit.

Größere Kreditaufnahme

Dadurch erhöht sich die Investitionssumme über den Planansatz der Gemeinde, mithin auch die Kreditaufnahme. Der Mensaanbau für die Grundschule bleibt indes vom Tisch.