Die Seelsorgeeinheit Dietingen lädt am Pfingstmontag, 10 Uhr, zum Festgottesdienst im Grünen auf Maria Hochheim ein. Für die musikalische Gestaltung sorgen der Kirchenchor Böhringen und eine Bläsergruppe. Anschließend beginnt ein Frühschoppen rund um die Kapelle. Auch der neu gegründete Freundeskreis zum Erhalt der Kapelle wird vor Ort sein. Bei Regen findet der Festgottesdienst in der Kirche St. Martin in Irslingen statt. Foto: Ober