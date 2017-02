Dietingen "Ortsmitte" nicht spruchreif

Zur Enttäuschung vieler Böhringer Bürger, die mit ihrer Anwesenheit großes Interesse an der Entwicklung bekundeten.

Das mögliche Vorhaben lasse die Wogen im Ort hochkochen, stellte Ortsvorsteher Detlef Langrock fest. Schon im März 2015 habe die Kirche erstmals ihren Wunsch an einer Bebauung der Ortsmitte geäußert. Im Jahr darauf, nach seiner Wahl zum Ortsvorsteher, habe er den Kontakt zur Diözese in Rottenburg gesucht, so Langrock, und mit dem damaligen Pfarrer Hans Schlenker über die "Vision Dorfmitte" gesprochen.

Konkreter wurde es aber erst im Januar dieses Jahres, als der Kirchengemeinderat das Gremium zur Infoveranstaltung einlud. Von den Ergebnissen ließ Langrock nur wenig verlauten. Ob das Pfarrhaus verkauft und ein neues gebaut werde, gehe die Gemeinde nichts an, so die Meinung des Ortsvorstehers. "Wir entscheiden nur über die Vorteile der Bürgerschaft an diesem Dorfplatz."