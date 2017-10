Dietingen Organisation des Bauhofs als verbesserungswürdig angesehen

Der Wunsch, mehr nichtöffentliche Tagesordnungspunkte in den öffentlichen Teil einer Sitzung zu verlegen, war ebenfalls vorhanden. Außerdem erwarten die Bürger in Zukunft mehr Informationen. Die Erwartungshaltung an die Fraktion sei hier groß, da von der Gemeindeverwaltung zu wenig komme, stellte ein Bürger fest. Ein Bürger stellte sich die Frage, ob die Verfüllung anders gelaufen wäre, wenn es die Fraktion damals schon gegeben hätte. Diese Frage blieb unbeantwortet.