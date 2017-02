Dietingen Neues Salzsilo erleichtert Arbeit des Bauhofs

Für Klaus Häsler nicht nachvollziehbar, da die Arbeit des Bauhofs doch inzwischen effizienter sei. Dem sei aber nur im Winter so, sagte Etzold. Im Sommer erwarte die Mitarbeiter größere Maßnahmen, und die Pflege eines Spielplatzes würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Auf dem Spielplatz fielen nicht nur jährliche Kon­trollen an, sondern er werde mit seinen wöchentlichen und monatlichen Maßnahmen zur Großbaustelle.

Und wie Bürgermeister Frank Scholz ergänzte, wären die dafür anfallenden Kosten nicht niedriger als bei einer Vergabe. Die Kirche habe die Entscheidung akzeptiert, weshalb er keinen Bedarf sehe, weiter im Rat darüber zu diskutieren.