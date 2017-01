Dietingen Neues Fahrzeug prägt ein bewegtes Jahr bei der Abteilung

Auf das in dieser Klasse oft verwendete große Lkw-Fahrgestell wurde bewusst verzichtet und der Aufbau auf einem Iveco Daily Fahrgestell mit 7,2 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht realisiert. Dadurch sind trotz 1000 Liter Löschwasser und voller Beladung immer noch Gewichtsreserven vorhanden.

Das MLF wurde am 18. März in Ulm abgeholt, erlebte am 27. Mai bei einem Heckenbrand seine Feuertaufe, komplettiert die Löschflotte der Dietinger Gesamtwehr und wurde am 5. Juni während des Festwochenendes geweiht. Abteilungskommandant Siegfried Bihl ist "maximal zufrieden" mit dem MLF, speziell die Kombination von Größe, Ausstattung und Bedienbarkeit überzeugt. Und, so Bihl: Es sei unter dem Ko­stenrahmen geblieben.

Ne­benbei: Das alte LF 8 wurde am 10. Dezember ausgeräumt und hat zwischenzeitlich seinen Standort vor dem "Tor zur Welt". Dafür ist der neue Anhänger bestellt, der Ende Februar kommen soll und auf dem die Gerätschaften für Hochwasser-Einsatz Platz finden.