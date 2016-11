Dietingen Neuen Sprungstil für Weißnarren gesucht

Personell ist alles im Lot. Adrian Ohnmacht führt die Narrenzunft Dietingen in das Jubiläumsjahr 2017. Der bisherige Vereinschef erhielt für weitere zwei Jahre das Vertrauen der Mitglieder. Er kann mit Ausnahme von Harry Forstner, der nach 22-jähriger Zugehörigkeit zum Elferrat aufgehört hat und durch Samuel Hirt ersetzt wird, auf seine bisherige Mannschaft bauen.

Die Versammlung bestätigte außerdem die Beisitzer Martin Rueß und Frank Löffler, ebenfalls den Kassierer Oliver Schnell. Dieser ließ sich aber nur noch für ein Jahr wählen.

Die letzte Veranstaltung mit den "Troglauern" – es war schon das dritte Konzert mit der Band aus der Oberpfalz – habe nicht mehr ganz den Erwartungen entsprochen, räumte Ohnmacht ein. Über die Zukunft dieses zuletzt festen Termins im Vereinskalender gebe es noch keine Entscheidung.

Vom 17. bis 19. Februar

Positive Zahlen vermeldete anschließend Kassier Oliver Schnell. Der Vereinschef ging am Ende seiner Ausführungen auf das Jubiläumsfest anlässlich des 40-jährigen Bestehens im kommenden Jahr ein. Die Vorbereitungen liefen seit längerer Zeit auf Hochtouren. Die Zunft feiert ihren 40. Geburtstag vom 17. bis 19. Februar 2017. Zum Umzug am Sonntag erwarten die Gastgeber 2500 Hästräger. Auch ein Brauchtumsabend gehört zum Jubiläumsprogramm. Die Patenzunft aus Irslingen stellt den Narrenbaum. Zum Jubiläum wird das Gremium neu eingekleidet. Mit den Morgentrommlern habe sich eine neue Gruppe gefunden, berichtete Ohnmacht.

Die überarbeitete Ehrenordnung war das letzte Thema bei der Mitgliederversammlung. Der Vorsitzende stellte den Mitgliedern die Details vor. Die Ehrenordnung orientiere sich an den Statuten und Vorgaben der anderen Dietinger Vereine, so Ohnmacht. Sie werde aber nicht in die Satzung aufgenommen und müsse demzufolge auch nicht von der Versammlung bestätigt werden.

Für die Gemeinde überbrachte Ortsvorsteherin Bettina Baur den Dank. Sie würdigte das große Engagement der Elferräte für das närrische Brauchtum.

Bei den Namen der geehrten Mitglieder (gestriger Bericht) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Katja Wagner wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.