In Vorfreude auf die kommenden Tage trafen sich die Narren der Gesamtgemeinde Dietingen am Schmotzigen zum Empfang im Rathaus der "Mutterstadt". Dietinger Bären, Irslinger Mockele, Böhringer Schantle, Weißnarren und Hexen kamen zusammen, um die Regierung zu übernehmen. Die Narren wurden mit dem Motto "Wir sind das unschlagbare Rathausteam" empfangen. Ein sich freuender Smiley mit Augenzwinkern auf dem Mannschaftsshirt brachte dies zum Ausdruck. Die Narren enthoben den wiedergewählten Bürgermeister des Amtes. Sie übernahmen die Schlüsselgewalt über das Rathaus und kündigten die neue "Obrigkeit" für die Fasnetstage an.