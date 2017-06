Dietingen Musik vom Feinsten

Wie schon in den vergangenen Jahren wird am Samstag pausiert. Am Sonntagmorgen geht es mit einem Frühschoppen weiter. Die Musiker aus Trichtingen nehmen dann auf der Bühne Platz. Mit einem umfangreichen Speisenangebot laden die Gastgeber zum Mittagessen ein.

Die Nachmittagsunterhaltung beginnt mit Auftritten von treuen Gästen aus Rotenzimmern. Albverein und "Sängerkranz" revanchieren sich Gößlingen für dessen Engagement bei ihren Festen auf dem "Käpfle". Zum Abschluss spielt die Musikkapelle Tieringen auf. Für die jüngeren Gäste gibt es wieder eine Auswahl an Spielmöglichkeiten. Geboten werden auch Kaffee und Kuchen. Der Gößlinger Musikverein wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Feiern werden die Musiker dies aber erst Ende des Jahres mit einem Konzert.

Erst vor wenigen Monaten hat Karl-Heinz Gaus den Taktstock übernommen. Er wird seine Musiker intensiv darauf vorbereiten. Beim Sommerfest bleiben die Instrumente der Aktiven aber zuhause. Denn die Musiker um die Vorsitzenden Fabian Scheible und Andreas Schlosser sind als fleißige Helfer hinter den Theken gefordert.