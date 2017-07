Dietingen Mobilität Thema zum Auftakt

Dietingen-Böhringen. Treffsicherer und näher an der Thematik "unser Mittelstand", hätte der Start der Sommertour des Bundestagsabgeordneten Volker Kauder kaum gewählt werden können, als dies beim Besuch des Autohauses Banholzer in Dietingen-Böhringen der Fall war. Nahezu alle Facetten eines solchen Unternehmens, sprach Geschäftsführer und Eigentümer Jürgen Banholzer nach der Begrüßung durch den Dietinger CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Achim Belser an. In einem doch überschaubar großen Ort stelle sich der Betrieb dem Wettbewerb, habe darüber hinaus die speziellen Herausforderungen des ländlichen Raumes zu bewältigen und zudem unter dem Dieselskandal zu leiden. Banholzer nutzte die Gelegenheit, dem prominenten Christdemokraten seine Sicht der Dinge darzustellen, auch die Verunsicherung über die noch unklare Zukunft der E-Mobilität.