Dietingen Mit Mast und Mauer kollidiert

Ein älterer Autofahrer war in der Straße Im Weiher Richtung Lehenbühlstraße unterwegs. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße ab und kollidierte in der Folge mit einem Laternenmast und einer Mauer. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf Höhe der kreuzenden Wolfbaumstraße auf dem Dach zum Stehen.

Weitere Personen oder Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt. Der Kleinwagen wurde von der Wehr gedreht, um ihn für den Abtransport zu sichern. Nachdem das Auto von der Unfallstelle entfernt wurde, reinigte die Feuerwehr die Straße, um sie in einen sicher befahrbaren Zustand zu versetzten. Außerdem demontierte die Dietinger Wehr den umgeknickten Laternenmast aus Sicherheitsgründen vollständig.

Die Feuerwehr der Gemeinde war mit 24 Mann und sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort. Zur Unterstützung wurde die Rottweiler Feuerwehr mit sieben Mann und zwei Fahrzeugen gerufen, konnte aber vorzeitig abrücken.