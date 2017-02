Dietingen Mit Karotte und "Dirndl-Attrappe"

Noch nie gehörte Gesänge

Die Irslinger Putzfrauen und Hausmeister Krause besangen, was sich beim Putzen alles so entdecken lässt und wie gerne sie ihre Tätigkeit ausüben. Selbst im Haushalt des Ortsvorstehers waren sie aktiv.

Ihr imposantes Stimmvolumen entfalteten mehrere großartige Tenöre und Bässe. Edel gekleidet in gutem Zwirn, mit Heesters-Schal und Fliege um den Hals, ihr wallendes Haar einheitlich frisiert, brachte die berühmte Formation noch nie gehörte Gesangsliteratur auf die Bretter der Bühne. Ein Beispiel: das in Noten verpackte Epos mit dem Text des Irslinger Narrenmarsches auf die Melodie der deutschen Nationalhymne. Ein Hauch Mailänder Scala kehrte in Irslingen ein.

Dass eine "hübsche Karotte" an der Fasnet etwas her gibt, demonstrierten mehrere junge Frauen. Diese konnten zudem noch gut singen. Zum Glück waren an jenem Abend die Hasen nicht unterwegs, so dass für sie keine akute Gefahr bestand, angeknabbert zu werden. Die "Karotten" drehten den Spieß um und verteilten ihrerseits leckeres Gebäck.

Mit einer aufwendigen und äußerst originellen Verkleidung waren die "Schneekugeln" on tour. Und die Elferräte mischten sich als "Straßenreiniger von Mallorca" unter das närrische Volk.