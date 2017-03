Die Märzenbecher-Blüte im Lipbach-Tal war das Ziel einer Halbtagswanderung des Albvereins Rotenzimmern. Ausgehend vom Parkplatz beim Hirsch-Erlebniswald in Mahlstetten, wanderten die 18 Teilnehmer am Riegerhof vorbei über den Saulasteig hinunter ins Lipbach-Tal. Tausende von Märzenbecher und viele Leberblümchen begleiteten die Wanderer auf ihrem Weg. Über einen kleinen Steg wurde der Lipbach überquert. Vorbei an der Lipbach-Mühle ging es steil bergan über den Skihang zurück zum Ausgangspunkt. In der Kirchbühlhütte fand die Wanderung bei einer zünftigen Einkehr ihr Ende. Foto: Maier