Dietingen Machbarkeit einer Verschwenkung

Den ersten Anlauf dazu unternahm die Gemeinde vor etwa zehn Jahren. Schon damals mit dem Gedanken, die Autofahrer mit einer Verschwenkung gleich am Ortseingang auszubremsen. Der dafür notwendige Raum konnte aber bis heute nicht erworben werden. Obwohl inzwischen eine hohe Summe für die Fläche geboten worden sei, so Scholz. Er werde weiter am Ball bleiben, forciere aber für eine zeitnahe Verbesserung weitere Lösungen.

Wie in der Mitte der Ortsdurchfahrt. Bei der Bushaltestelle an der Alten Post könnte auch eine Querungshilfe mit Aufenthaltsinsel geschaffen werden. Die Bürger stellten sich nicht dagegen, sahen ihre Sorgen dadurch aber noch nicht gelöst. Ihre Verbesserungs-Vorschläge will der Ortschaftsrat nun mit Nachdruck abarbeiten.

Zeitnah sollen der Belag mit einem 50-Stundenkilometer-Hinweis versehen, ein "Vorsicht Radar"-Schild am Ortseingang angebracht und ein weiteres Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft werden. Dem Angebot eines Anwohners, das Gerät aus eigener Kasse zu finanzieren, griffen die Räte damit vor.

Als nicht praktikabel oder genehmigungsfähig wurden Blumenkübel, Pflasterstreifen und Bremsschwellen angesehen. Auch einer stationären Blitzanlage räumte Scholz keine großen Chancen ein. Auf einer qualifizierten Straße wie der vorliegenden Kreisstraße werde die Entscheidung nach Unfallhäufigkeit und nach naheliegenden Einrichtungen wie Schulen und Seniorenwohnanlage bemessen.

Wie die Bürger vertrauen die Räte auf die Wirkungskraft der Radarfallen. Ein Antrag wird daher gestellt. Darüber hinaus soll nachgedacht werden, die Busbucht zurückzubauen, so dass der dann entlang der Straße wartende ÖPNV den Verkehr ausbremsen könnte.

Auch Georg Schneiders Vorschlag soll geprüft werden. Die hohe Geschwindigkeit einzelner Autofahrer führe am Ortseingang sogar zu Überholmanövern, berichteten die Bürger. Mit Balken auf dem Mittelstreifen könnte dies verhindert werden, so Schneider.

Eine maßgebliche Anregung kam von Gerhard Schneider. Er wie einige weitere Räte begutachteten nach dem Vorort-Termin die Situation direkt am Ortseingang. Ein Kreisverkehr könne an dieser Stelle in Frage kommen, aber auch ohne Grundstückskauf wäre nach seinem Ermessen eine Verschwenkung möglich, die sich bereits am anderen Ortsende bewährt habe. Der danebenliegende Radweg müsse dafür einbezogen und der Verlauf geändert werden.

Die Idee wurde bereits vor zehn Jahren abgewogen. Damals aber aufgrund der Mehrkosten vom Gemeinderat abgelehnt. Ein Planer soll die Maßnahme nun erneut auf Machbarkeit und Kosten prüfen.