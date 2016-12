Dietingen Lange Tradition eines Nachmittags

Beim von den Kindern gesungenen Lied "Oh Tannenbaum" stimmten die Senioren spontan mit ein. Danach erfreuten die Kinder die älteren Gäste mit einer kleinen Aufmerksamkeit.

Der Irslinger Männerchor unter Leitung von Meinrad Weißer regte die Zuhörer mit dem Chorsatz "Das Wort heißt Frieden" von Manfred Bühler zur Nachdenklichkeit an. Anschließend interpretierten die Sänger die bekannten und gefälligen Melodien "Bajazzo", "Abendfrieden" sowie "Als Freunde kamen wir".

Lustige Weihnachtslieder trugen die vier kecken Mädchen des Kinderchors vor. Begleitet wurden sie dabei von Dirigentin Alexandra Gass-Miksad. Gemeindereferentin Schwester Ursula erinnerte daran, dass die Adventszeit nicht mit Weihnachten verwechselt werden dürfe. In dieser besinnlichen Zeit vor dem Weihnachtsfest, in der die Tage immer kürzer werden, sollte noch nichts von der weihnachtlichen Freude vorweg genommen werden. Die Kerze und die Sterne dienten als Symbole für das Leben, sie leuchteten den Menschen den Weg zu Weihnachten hin, so die Gemeindeschwester in ihrer Betrachtung der Adventszeit.